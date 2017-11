O que não pode perder na Lisbon Food Week

O que não pode perder na Lisbon Food Week

CONGRESSO DOS COZINHEIROS | Entre os dias 10 e 13 de novembro, mais de 40 chefs e profissionais de cozinha discutirão com o público as novas realidades do sector em que trabalham. Entre eles estão Nuno Diniz, que traz à sua performance o Fumeiro de Montalegre, Diogo Amorim, da Padaria Gleba, que irá abordar o pão, e nomes internacionais como Anthony Gonçalves, do famoso Kanopi, em Nova Iorque, e Michel van der Kroft, com duas estrelas Michelin no restaurante holandês T Nonnetje. O evento tem lugar no Centro de Congressos em Lisboa e os preços das entradas podem ser consultados em congressodoscozinheiros.etaste.pt.