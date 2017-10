Arroios Film Festival

De 9 a 16 de setembro, o Auditório Camões, em Lisboa, recebe a segunda edição do festival de cinema Arroios Film Festival , que este ano aborda o tema da inclusão, do preconceito e das diferenças culturais, religiosas e políticas, através do cinema. Além da projeção de filmes como Les Miserables, Beautiful ou Um Lugar, a programação inclui uma mostra gastronómica que destaca, por esta ordem, a Índia, Portugal, Marrocos, Itália, Eslovénia, Brasil, Alemanha e Espanha. Há ainda um workshop sobre escrita de ficção para literatura, cinema e televisão.





Rei Lear, de William Shakespeare, no CCB

A Ensemble Sociedade de Atores apresenta a peça Rei Lear, de William Shakespeare, a 8 e 9 setembro no Grande Auditório do CCB, em Lisboa, às 21h. Encenada por Rogério de Carvalho, Rei Lear, protagonizada por Jorge Pinto , é sobre um mundo a desmoronar-se, sobre poder e amor, arrogância e vaidade. Os bilhetes estão à venda a partir de €18.





Festival de Marionetas





De 7 de setembro a 29 de outubro acontece a primeira edição do Manobras – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que passa por 13 dos 15 municípios que fazem parte da iniciativa Artemrede . Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço e Tomar acolhem mais de dez espetáculos e uma oficina que colocam em evidência a transversalidade da arte das marionetas.

Reverence Santarém

A 4.ª edição do festival de música Reverence Festival Santarém decorre no Parque da Ribeira de Santarém a 8 e 9 de setembro. Os nacionais Moonspell e os belgas Amenra e Oathbreaker são cabeças de cartaz no primeiro dia e os japoneses Mono, os ingleses Gang of Four e os suecos Träd Gräs Och Stenar encerram o festival. O passe diário custa €40 e o de dois dias €65.





Rentrée Party @APQHome-MAAT

A 8 de setembro, das 18h às 20h, a artista Ana Pérez-Quiroga alia-se ao MAAT para a festa Rentrée Party @APQHome-MAAT. O projeto @APQHome-MAAT é uma instalação que ‘performatiza’ o quotidiano através da recriação de um espaço doméstico – casa e seus objetos – e um jardim, dentro do espaço expositivo do MAAT. A festa conta com a animação dos DJ Casal Boss – Mickaël Gaspar & Romeu Bastos DJ Set e com o apoio da Absolut e do Bazar do Vídeo. O bilhete custa €5.

Festival de Dança Contemporânea

Os Teatros Municipais de Bragança e Vila Real preparam uma rentrée que vai surpreender. Durante o mês de setembro, Bragança e Vila Real recebem a primeira edição do Festival de Dança Contemporânea Algures A Nordeste, que apresenta produções de algumas das melhores companhias portuguesas. São 15 espetáculos de entrada gratuita, com diversas linguagens coreográficas, em mostra de 9 a 30 de setembro, com pré-abertura a 6. Olga Roriz, Victor Hugo Pontes, São Castro, Nélia Pinheiro e Daniel Cardoso são alguns dos artistas que apresentaram peças.

