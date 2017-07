Brunch no Hotel Infante Sagres (Porto)

O restaurante Book do Hotel Infante Sagres, no Porto, tem um novo horário de brunch com mais de trinta sugestões, de julho a agosto. Aos sábados, das 12h30 às 16h00, o chef António Gouveia apresenta uma mesa cheia de pratos com carnes frias, couscous de legumes, wrap de salmão gravlax, fusili de ovos ou quiches de legumes e frango; bebidas e ainda sobremesas como mousse de chocolate ou de lima, salada de fruta, iogurte caseiro natural com compotas, bolo de chocolate e vários tipos de cheesecake. Custa €19 por pessoa (€9,5 para crianças entre os 4 e os 12 anos e é gratuito para crianças até aos 3 anos).

Exposição Almada Atlântica (Lisboa)

A exposição Almada Atlântica – um mergulho no Oceano propõe um olhar diferente sobre a cidade de Almada. Enriquecida com fotografias recolhidas na região pelos fotógrafos de natureza Luís Quinta, Ricardo Guerreiro e João Pedro Silva, jogos interativos e esculturas feitas a partir de lixo marinho, esta mostra é também um apelo à conservação dos habitats e espécies que se escondem do olhar humano na costa atlântica da Costa da Caparica. Está patente no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica e a entrada é gratuita.

Golden Slumbers na Casa da Música (Porto)

Em 2013, apresentaram-se pela primeira vez ao público português. Foi o ano em que Catarina e Margarida Falcão iniciaram o projeto de folk Golden Slumbers, inspirado nas sonoridades de artistas como Simon & Garfunkel, Fleetwood Mac e Laura Marling. Em 2016, a dupla lançou o álbum de estreia The New Messiah, cujas músicas vão agora encher o auditório da Casa da Música, no Porto, a dia 4 de agosto, às 22h. A entrada é livre.

Cantina Peruana (Lisboa)

A Cantina Peruana, situada no primeiro andar do Bairro do Avillez (Rua Nova da Trindade, 18), oferece uma cozinha peruana pensada em parceria com o chef Diego Muñoz, que junta a influência de ingredientes portugueses como pratos peruanos como o ceviche, os tiraditos ou os antichuchos. Ideais para partilhar, os pratos são para acompanhar na perfeição com os inovadores cocktails do Pisco Bar Lisboa, um fim de dia perfeito na cidade.

No-Noise 3 (Porto)

O Porto organiza a terceira edição do festival No Noise com um programa multicultural que decorre na Associação Cultural Sonoscopia a 5 de agosto. Na agenda, preveem-se os concertos dos portugueses Jorge Coelho, Linden, O Lendário Homem do Trigo, Paisel e Well, os espanhóis Nostoc e Machine Gun Medusa, a israelita Dganit Elyakim e o sérvio Alen Ilijic. Orbitando em torno da música, haverá ainda espaço para atividades como minigolfe ou sonogastronomia. O preço por pessoa é de €10 (inclui jantar) e os concertos começam às 16h.

Flower Power Fest em Cascais (Lisboa)

A decorrer de 3 a 5 de agosto, o Flower Power Fest leva o melhor da música pop/rock dos anos 60 e 80 à praia de Carcavelos, em Cascais. Dos portugueses Táxi a bandas britânicas como Beach Boys Band e Ten Years After, aos italianos Watch, aos holandeses Woodstock Band – são muitas as bandas que trazem as vibes dos anos 60 e 80. Os preços, por pessoa, variam entre os €15 e os €45.

Noites de Fado no Museu do Chiado (Lisboa)

De 4 a 25 de agosto, o Museu do Chiado (MNAC, o Museu Nacional de Arte Contemporânea) recebe uma série de concertos de fado, ao vivo, organizados pela Filho Único e coproduzidos com a EGEAC Cultura. A 4 agosto, às 19h30, atua Ricardo Rocha; a 11 de agosto, às 19h30, Gigi Masin; a 18 de agosto, às 19h30, Calhau!; e a 25 de agosto, às 19h30, Primeira Dama. A entrada é livre.

Há Luz no Parque em Serralves (Porto)

O que acontece na cidade quando a noite cai? Serralves apresenta a instalação Há Luz no Parque, uma abordagem aos fenómenos naturais exclusivos do período noturno, numa visita noturna guiada pelas investigadoras Raquel Ribeiro e Sofia Viegas. A primeira visita é dia 2 de agosto e o preço é de €5 por pessoa (a entrada é livre para crianças até 12 anos).

Rota dos Mercados de Lisboa (Lisboa)

Ideal para famílias, este passeio histórico de três horas (5 km) percorre alguns dos mercados mais icónicos de Lisboa: o Mercado da Praça da Figueira, o Mercado da Ribeira, o Mercado de São Bento e o Mercado de Campo de Ourique (onde decorre o almoço, no fim). É organizado pela Lynx Travel, custa €10 por pessoa (se forem duas, fica a €7,50) e até aos 12 anos é gratuito.

Outjazz no Jardim da Estrela (Lisboa)

É a vez do Jardim da Estrela receber os quatro concertos de Out Jazz para o mês de agosto, com os ritmos de jazz, soul, funk e hip-hop que habitualmente marcam todas as edições. A dia 6 atuam Kiloco e Dj Zenocão, a 13 é a vez dos Mo Francesco Quintetto e do Dj SFNK, a 20 sobem ao palco Vaarwell e Dj Brother to Brother e, por fim, a 27 é a vez do Quinteto Ricardo Pinto (a Sul) e do Dj Mr.Mute. Com entrada livre e início às 17h, o Out Jazz acontece aos sábados e domingos e tem, no local, espaços de parceiros como a Somersby ou a Santini para refrescar as tardes.