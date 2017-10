Começou na passada quinta-feira e estende-se até ao final do mês a nova edição do FOLIO , o Festival Literário Internacional de Óbidos. Com o tema Revoluções, Revoltas e Rebeldias, a programação inclui várias exposições e concertos, conversas com escritores, palestras e aulas às quais ainda pode aderir.

No dia 26, a editora Tinta-da-China vai apresentar no seu palco a nova edição de As Mil e Uma Noites, traduzida diretamente do árabe por Hugo Maia. Também amanhã, Vitorino sobe ao palco da tenda de concertos do festival às 22h30 (o bilhete custa 12 euros neste e em todos os concertos do FOLIO).





No dia seguinte, há festa de lançamento de Granta 10 | Revoluções, que contará com a presença dos autores e do diretor Carlos Vaz Marques. No mesmo dia, pode ainda, às 17h, no Auditório Praça da Criatividade, ouvir a conversa entre J.A. González Sainz, Cristina Carvalho e Mário de Carvalho sobre "escrever à velocidade das revoluções" e assistir ao concerto de Maria João, às 22h30.





No campo das exposições, o Museu Abílio de Matos e Silva recebe a mostra O Aceitador do Medo, do moçambicano Gonçalo Mabunda, e o Auditório Praça da Criatividade juntou uma coleção de cartazes do 25 de Abril, intitulada O Nascimento de Uma Democracia.





Outros eventos que se destacam são a conversa entre Bernardo Pires de Lima e Rui Tavares sobre o momento atual da Europa, este sábado, às 16h, no palco Tinta-da-China, a peça de teatro Para sempre era uma vez o amor de Pedro e Inês apresentada pelos alunos do CEERIA (Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça) às 14h30 do dia 27 e o concerto de encerramento do Festival, Ficções do Interlúdio, com Helder Bruno, às 18h30 do próximo domingo.