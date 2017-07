Quem entra pela primeira vez através das portadas do edifício do Centro Comercial Martim do Martim Moniz, mal sabe o que vai encontrar antes de subir ao piso 6. Discreto à entrada, o Topo Martins Moniz começa logo a marcar pontos assim que olhamos para o interior do espaço. Depois de ter conquistado os lisboetas (e não só, já que é um dos espaços mais procurados por turistas) com o conceito de restaurante ao balcão (com várias pratos para partilhar, como os bifes, os tártaros ou os hambúrgueres) e uma das vistas mais bonitas da cidade,, o Topo apresenta agora uma nova sala dedicada apenas à gastronomia oriental.

Voltada para o lado oposto, a nova sala tem a cozinha aberta e, por isso, é impossível não repararmos nas três mulheres que põem a mão na massa (duas delas de origem indonésia e uma vietnamita) e preparam os pratos idealizados pelo chef e consultor do Topo Ricardo Benedito.

A conquista de paladares é logo feita nas entradas. O chef sugere um pão asiático bao com manteiga de wasabi, hortelã, cebolo e cebola crocante (€3,50), uma variedade de spring rolls de frango ou de camarão (€6), vietnam rolls de peixe ou vegetarianos (€6), gyozas de porco ou vegetarianas (€5) e rolos de gamba (€6). Seguem-se os pratos principais, ricos em sabores orientais, como o Tom Yum, um caldo fresco e picante com camarões, lulas, ameijoa e massa de arroz (€15) pelo Pho Beef, com massa de arroz vietnamita num caldo aromático de ervas com fatias de bife do lombo (€15) ou pelo Nasi Goreng, arroz frito misturado com vegetais, frango e ovo estrelado (€12).

A perfeição materializa-se nas sobremesas (são as três obrigatórias!) com o crème brûlée de erva príncipe (€3,50), o bolo esponjoso de gelado de pandam yuzu (€4,50) e cheesecake de gengibre (€3,50) a conquistar um lugar especial na nossa boca. A carta de cocktails também foi renovada, e agora é possível pedir, por exemplo, cocktails com combinações intensas como rum e manga, ou gin com lima, manjericão e wasabi.

Com uma localização virada para o Martim Moniz, entre o Mercado de Fusão e as várias culturas que sempre animaram a praça, o Topo é mesmo paragem obrigatória, sobretudo para quem gosta de pratos condimentados e exóticos. Para já, esta nova sala de conceito oriental apenas vai servir jantares e tem capacidade para receber grupos superiores a 20 pessoas. O preço médio é de €25.