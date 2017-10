Chama-se Vila Galé Porto Ribeira e acaba de abrir com um conceito paper free: sempre que possível, o papel é substituído pela utilização de smartphones, tablets e televisores. Estas soluções permitem que processos como o check-in, a consulta de preçários e menus, os questionários de satisfação, a recolha de assinaturas e documentos e a apresentação de contas e faturas sejam feitos eletronicamente. O objetivo é garantir uma maior sustentabilidade e eficiência, sempre com métodos simples e intuitivos.





O novo hotel do grupo Vila Galé fica no Cais das Pedras, perto da Alfândega do Porto, e conta com 67 quartos, 14 dos quais têm vista para o rio Douro. Resulta da reabilitação de quatro edifícios antigos e todos os seus quartos estão decorados de forma diferente, em homenagem a vários pintores portugueses. Inclui garagem, lavandaria, acessos para pessoas com mobilidade reduzida e receção aberta durante 24 horas.





O Vila Galé Porto Ribeira é o 28.º hotel da rede Vila Galé, que conta com 21 hotéis em Portugal e 7 no Brasil.