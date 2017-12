O Palácio de Buckingham divulgou algumas imagens, incluindo um vídeo com os preparativos das decorações de Natal no seu interior. Às imagens acrescentou-se o curioso facto histórico destas árvores de Natal terem sido trazidas para o Reino Unido no século XVIII, pela mão da rainha Charlotte.

Duzentos anos depois, o palácio abre as suas portas para receber mais um Natal. As árvores que se veem no vídeo, à entrada do palácio, estão repletas de pequenas coroas. Muitos destes elementos decorativos encontram-se disponíveis na loja do palácio, aberta aos seus visitantes.

Existe uma árvore maior localizada no Marble Hall do palácio, proveniente do Great Windsor Park, e duas mais pequenas na grande entrada.