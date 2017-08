O Museu do Oriente vai receber mais um ciclo de cinema de animação japonesa. Arquitetos do Imaginário reúne quatro filmes dos estúdios Ghibi e a entrada é gratuita.

Nausicaä do vale do vento (6 de agosto), de Hayao Miyazaki, Contos de Terramar (13 de agosto), de Goro Miyazaki, O Castelo Andante (20 de agosto), de Hayao Miyazaki, e O Mundo Secreto de Arriety (27 de agosto), de Hiromasa Yonebayashi, terão exibição a partir das 18 horas, no auditório do museu, e são uma ótima forma de entrar no universo quase infinito do trabalho do emblemático estúdio.

Fundado em 1985 pelos criadores japoneses Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, os estúdios Ghibi são únicos na forma como abordam a animação e têm criado algumas das obras-primas do género, sempre com um pé na literatura e num mundo que existe para lá da nossa imaginação.