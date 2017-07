O mercado de Santa Clara, inaugurado em 1877, em Lisboa, é o mais antigo mercado coberto da capital e a sua reabilitação está para breve.

Atualmente, o mercado junta alguns restaurantes e workshops, lojas de produtos tradicionais, eventos pontuais e um Centro de Artes Culinárias, mas a Câmara Municipal de Lisboa tem novos planos para o espaço e vai abrir um concurso para encontrar as melhoras ideias: até 9 de outubro, os arquitetos interessados podem enviar as suas propostas e a melhor ideia receberá um subsídio no valor de €5000.

O concurso da Trienal de Arquitetura faz parte de um programa de revitalização de mercados promovido pela Câmara Municipal de Lisboa que tem como objetivo dinamizar a cidade. O mercado situa-se na Freguesia de S.Vicente e conta com cerca de 1300 metros quadrados.

O regulamento do concurso e o formulário estão disponíveis aqui: regulamento e formulário.