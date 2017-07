O restaurante Bistro 100 Maneiras, no Bairro Alto, foi considerado pela revista britânica o melhor do mundo. O espaço do chef Ljubomir Stanisic ficou em primeiro lugar no ranking de 2017, seguido pelo restaurante Cignale Enoteca, em Tóquio, e o Ekonomi, em Nova Iorque.

A revista abdicou de restaurantes com estrelas Michelin para se focar em projetos com ambientes familiares ou fora da caixa e comida com personalidade. Na descrição que faz do 100 Maneiras a revista refere fatores como o horário tardio (aberto até às 2h), a informalidade do espaço e a excentricidade do conceito como determinantes para a sua decisão.

Esta é a terceira edição dos prémios, que são atribuídos anualmente a 50 restaurantes de todo o mundo. Nesta avaliação, os editores e colaboradores da Monocle avaliam os espaços onde comeram as melhores refeições com base em ingredientes, serviço, ambiente e consistência.

Para já existem dois restaurantes 100 Maneiras em Lisboa, no Bairro Alto e no Chiado, e sabe-se que o grupo vai abrir outro espaço também em Lisboa.