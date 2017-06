Ibiza Bohemia , produzido por Renu Kashyap e texto de Maya Boyd

Assouline (aproximadamente €76)

Este livro propõe-lhe desfrutar de Ibiza à distância em 300 páginas recheadas com 200 imagens que refletem o mood hippie chic, descontraído e luminoso em paisagens, pessoas e momentos. As autoras fizeram ambas de Ibiza a sua casa. Renu Kashyap é stylist e editora e em 2012 mudou-se da Holanda com a família, enquanto Maya Boyd, escritora de viagens e colaboradora com publicações de prestígio, mudou-se para lá em 2009.

Mallorca , de Michael Poliza e texto de Tiny von Wedel

Teneues, €49,90

Michael Poliza é fotógrafo com vários livros publicados, mas o seu currículo diz ainda que também teve uma carreira como ator, dedicou-se à informática e até foi explorador. Este Mallorca é uma viagem pela ilha espanhola através do olhar do fotógrafo alemão. Da Natureza selvagem às praias, este livro resume a magia deste famoso destino de férias.

Riviera Cocktail, Côte d’Azur Jet Set of the 1950’s (Small Format Edition), Edward Quinn, editado por Heinz Bütler & Gret Quinn

Teneues, €29,90

O irlandês Edward Quinn (1920 - 97) viveu na Côte d’Azur na rica década de 1950. Foi também por lá que trabalhou como fotógrafo, numa altura em que as celebridades de Hollywood e diversos artistas fizeram do sul de França o local-chave para se estar e ser visto, fosse em trabalho ou em lazer. A partir da década de 1960 passou a dedicar-se a fotografar apenas artistas e este livro foi feito em colaboração com o Edward Quinn Archive.

Venetian Chic , de Francesca Bortolotto Possati e fotografia de Robyn Lea

Assouline (aproximadamente €76)