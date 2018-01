Entre janeiro e junho, o DocLisboa, em parceria com o Cinema Ideal, estreia sete filmes apresentados na edição de 2017 numa iniciativa intitulada programa 6.doc.

A primeira sessão vai acontecer esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, pelas 20 horas, e apresentará o último filme de Sandrine Bonnaire, Faithfull. Será também transmitida a curta-metragem vencedora do Prémio Especial do Júri da Competição Internacional do DocLisboa’17, Why is Difficult to Make Films in Kurdistan, de Ebrû Av ci. No final, haverá uma conversa sobre os filmes, com a cantora Rita Redshoes e Joana Sousa, programadora do DocLisboa.

No dia seguinte, sexta-feira, as Senõritas (Mitó Mendes e Sandra Baptista) irão introduzir a sessão. Os dois filmes estarão em exibição todos os dias, às 20 horas, até 31 de janeiro. A 22 de fevereiro é a vez de Todas as Cartas de Rimbaud, de Edmundo Cordeiro.

Em março, dia 22, o programa doc.6 apresenta o filme brasileiro No Intenso Agora, realizado por João Moreira Salles, e a 19 de abril é a vez de O Canto do Ossobó, de Silas Tiny.

Aponte ainda na agenda, a 24 de maio, a estreia do filme brasileiro de Vincent Carelli, Martírio, e, para finalizar o programa, a 21 de junho, Spell Reel, uma coprodução entre Portugal, Alemanha, França e Guiné-Bissau, realizado por Filipa César.

O bilhete para as sessões 6.doc no Cinema Ideal tem o valor de €5.