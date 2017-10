Depois de vários anos no mercado para venda, a famosa casa da atriz norte-americana em Long Island foi finalmente vendida. Foi em finais do pasado mês de agosto que um comprador anónimo deu quase 10 milhões de euros pela propriedade.A propriedade pertenceu à família da atriz desde 1913, mas só na década de 30 iniciaram a construção da casa. Em 1938 a casa original foi devastada por um furacão, tendo sido posteriormente remodelada pela atriz. Era aqui que Hepburn passava as suas férias em família.Em 2003, o arquiteto e construtor Frank Sciame passou a ser o morador da mansão, renovou-a em 2005 e pô-la à venda em 2011.O terreno em volta da casa tem cerca de 60 hectares e inclui uma praia privada.