Em vez das histórias de princesas e fadas que habitualmente lemos aos mais pequenos na hora de ir deitar, eis que surge uma alternativa muito bem pensada. Good Night Stories for Rebel Girls é uma compilação de 100 histórias de mulheres heroínas que ficaram para a história no mundo inteiro.

O livro é da autoria de Elena Favilli e Francesca Cavallo e conta de forma simplificada as extraordinárias histórias de vida de personalidades como Cleópatra, Frida Kahlo, Coco Chanel, Malala Yousafzai, Serena Williams ou Amelia Earheart. O objectivo principal é mostrar às crianças de hoje, exemplos de modelos a seguir, nas áreas da Ciência, do Design, da Realeza, das Artes, do atletismo, etc…

Esta foi a forma que as autoras arranjaram de desmistificar a ideia de que os homens têm mais poder do que as mulheres, tantas vezes criada através das histórias de super-heróis (o super-herói é sempre homem e a mulher aparece para ser salva).



O livro já se encontra disponível na Amazon. Caso queira saber mais, clique aqui!