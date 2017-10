A Pollux, a emblemática loja de decoração que ocupa um prédio inteiro no n.º 276 da Rua dos Fanqueiros, na Baixa lisboeta, tem um novo segredo gastronómico no 8.º andar. Desde o início de setembro que o Less ? o restaurante que o chef Miguel Castro e Silva abriu no ano passado no espaço Embaixada (em frente ao Jardim do Príncipe Real) e em parceria com a Gin Lovers ? ganhou um novo espaço ao mesmo tempo que deu uma nova vida ao terraço da Pollux. A carta mantém-se, em parte, igual à do primeiro espaço mas há novidades (de comer e chorar por mais, admitimos). Incontornáveis? O tártaro de salmão com toranja e endívia (€9,50), o risotto de tomate seco e amêndoa torrada com bacalhau fumado (€12,50) e o fígado de vitela maronesa com batata salteada e cebola & manjerona (€12,50) – mas são apenas bons exemplos. E não há como sair do Less sem provar as sobremesas (recomendamos pelo menos uma colher de cada) como a marquise de chocolate com laranja em calda e sorvete (€5) ou a sopa de frutos vermelhos e pera com gelado de natas (€4,50).





Quando? Aberto de segunda a quarta-feira, das 10h às 20h, e de quinta a sábado, das 10h à meia-noite. Onde? Rua dos Fanqueiros, 276 (Baixa). Como reservar? 21 881 12 00.