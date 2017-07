Música O lado B do Nos Alive 2017 por Kid Richards Kid Richards olhou para o Nos Alive com lentes de quem está de fora, no meio do público e de gostos opostos, entre os fotógrafos e as bandas em palco. Em três dias de música, percebeu como ela aproxima estilos, personalidades e culturas diferentes - porque, em momentos como este, somos todos iguais.