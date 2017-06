É a 6.ª edição do Festival Grant’s Stand Together, que decorrerá como habitual no Cinema São Jorge, em Lisboa, nos dias 23 e 24 de junho e estende-se ao Porto pelo segundo ano consecutivo, dias 1 e 2 de julho, pela primeira vez na Fundação de Serralves.

Sob o mote "Histórias tão verdadeiras que nem vais acreditar", esta nova edição volta a contar com as sessões clássicas de storytelling, onde Joaquim de Almeida, o host do evento, convida nomes como Ana Sofia Martins, Commedia a la Carte, Diogo Beja, Júlio Isidro, Leonor Poeiras, Sam the Kid ou Samuel Úria a subir a palco para partilharem uma história de vida. Existirão também as conversas mais intimistas entre artistas, como Rita Blanco e Inês Meneses ou Anabela Mota Ribeiro na companhia de Ana Bacalhau e Isabel Abreu.

A programação é complementada com DJ que animarão as noites quentes na companhia dos cocktails Grant’s. A componente solidária do festival mantém-se nesta 6.ª edição, com parte das receitas a reverter para a Casa do Artista, e os bilhetes estão à venda na Ticketline.

Programação e convidados confirmados:

Cinema São Jorge, Lisboa

23 de junho

Sala 1 | 21h30

Sessão de Storytelling – Joaquim de Almeida convida Commedia a la Carte, Ana Sofia Martins, Diogo Beja, Sam the Kid, Samuel Úria

Preço: €14. Duração: 120 minutos

Sessão Sala 2 | 22h00

Triple Good Talks

Rita e Inês – Rita Blanco com Inês Meneses

Preço: €8. Duração: 70 minutos

24 de junho

Sala 1 | 21h30

Sessão de Storytelling – Joaquim de Almeida convida Joaquim Sousa Martins, Benedita Pereira, Leonor Poeiras, Ana Galvão, Nuno Markl, Ivo Canelas, Júlio Isidro

Preço: €14. Duração: 120 minutos

Sessão Sala 2 | 22h00

Triple Good Talks

"Como fazem o que fazem" – Anabela Mota Ribeiro com Isabel Abreu e Ana Bacalhau

Preço: €8. Duração: 70 minutos

Fundação de Serralves, Porto

1 de julho

Sala 1 | 21h30

Sessão de Storytelling – Joaquim de Almeida convida Pedro Tatanka, Tomás Wallenstein, Capicua, Ricardo Trêpa, António Pedro Vasconcelos, entre outros

Preço: €14. Duração: 120 minutos

2 de julho

Sala 1 | 21h30

Sessão de Storytelling – Joaquim de Almeida convida Álvaro Costa, Eduardo Madeira, Rui Paula, Filipe Faísca, Manuel Serrão, entre outros

Preço: €14. Duração: 120 minutos