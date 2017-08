É só em dezembro de 2018 que o novo cruzeiro vai ser inaugurado, mas as reservas para esta viagem pelo Caribe já estão a ser feitas um pouco por todo o mundo. Mesmo quem não é adepto de cruzeiros dificilmente resistirá a este.

A decoração de exteriores e interiores do Celebrity Edge tem a assinatura de alguns dos melhores arquitetos e designers de interiores. A bordo, haverá uma carpete mágica, uma espécie de tapete voador ao estilo do Aladino que servirá para transportar os passageiros do 1.º para o 13.º andar. E também um Jardim do Éden desenhado por Patricia Urquiola (responsável por hotéis como o Il Sereno no Lago de Como ou o Mandarin Oriental em Barcelona) e por Scott Butler (o primeiro designer a pôr um ringue de patinagem no gelo dentro de um navio).

O cruzeiro conta ainda com uma zona chamada Infinite Verandas, cuja paisagem dos quartos compete com a maravilhosa vista que o capitão terá. Ao carregar num simples botão, um deck extensível fará aumentar o espaço exterior sobre o mar.

A decoração dos quartos esteve a cargo da designer Kelly Hoppen, que já decorou as casas de personalidades como Victoria Beckham ou Elton John, e as piscinas foram meticulosamente desenhadas para fazer lembrar copos de cocktail.