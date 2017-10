Emily Blunt e John Krasinski venderam o apartamento que tinham na zona de Brooklyn por 8 milhões de dólares. A casa com quase 500 metros quadrados havia sido comprada no início de 2016.

O apartamento é composto por quatro pisos e a decoração é ao estilo francês. O casal de atores renovou a casa, mas manteve muitos dos detalhes arquitetónicos originais. O piso do apartamento, os envidraçados e outros acabamentos permanecem iguais.

Trata-se de uma casa com muita luz natural e que conta com vista para o Prospect Park, no histórico bairro de Brooklyn. Ao todo, tem sete quartos, cada um com mais espaço que o anterior. A cozinha tem grandes janelas com acesso a um pequeno terraço.

Os atores venderam a casa pelo simples facto de não passarem tanto tempo nela quanto desejariam. Foi o que revelou John Krasinski ao Wall Street Journal: "A casa é muito especial e deveria ser comprada por alguém que pudesse passar todas as noites nela."