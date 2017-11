Chama-se Mr. Anderon’s House e para quem é fã do realizador Wes Anderson, este pode ser o melhor lugar para passar férias. A propriedade, que tem mais de 100 anos e foi recuperada, fica a poucos minutos do centro de Picton, uma povoação de 4 mil habitantes a sudeste do Canadá.

A casa tem capacidade para quatro pessoas, tem um amplo jardim e um terraço com barbecue. Cada divisão é temática e foi decorada ao pormenor, de acordo com os diferentes filmes do realizador. A proprietária da casa refere mesmo que todo o projeto está em constante evolução e que se trata de "uma carta de amor" a Wes Anderson.

O realizador habituou-nos a uma estética muito própria ao longo dos seus diversos trabalhos. No seu universo, é comum vermos cores saturadas, uma tipografia infantil e um imaginário vintage.

Importa ainda referir que a Mr. Anderon’s House está avaliada com cinco estrelas pelos seus hóspedes. Passar uma noite na casa custa 119 euros.