Alma, Lisboa

O restaurante do chef Henrique Sá Pessoa, no número 15 da rua Anchieta, no Chiado, tem pratos acabados de imaginar e que pode provar já. Nas entradas, o destaque vai para as lulas com grão, tomate confit e acelgas (€21) e para as cenouras assadas com queijo de cabra, bulgur de frutos secos e azeite de cominhos (€19). Nos pratos principais é hora de provar o novo prato de peixe, veja dos Açores ao vapor e com arroz de amêijoas à Bulhão Pato e codium (€32), e a proposta de carne: novilho nacional, puré de raiz de salsa, texturas de beterraba e jus de estragão (€33). Nas sobremesas, a incontornável tarte Tatin de maçã Granny Smith caramelizada com sorvete de toranja e baunilha (€12) ou o delicioso morango, framboesa, merengue e sorvete de coco (€12) prometem satisfazer os mais gulosos.

Quando? Aberto para almoços e jantares de terça a domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h00 às 23h00. Onde? Rua Anchieta, 15, 1200-224 Lisboa. Como reservar? 213 470 650

Divinus, Évora

O chef Hugo Silva, do restaurante Divinus no Convento do Espinheiro, em Évora, acaba de apresentar uma nova carta. Nas entradas, piscamos o olho aos escalopes de foie gras e terrine com compota de maçã (€24,50) e às vieiras braseadas com creme de aipo (€29,50); nos pratos principais sugerimos a corvina em caldo de ostras e açorda de mar (€26,50) ou o dueto de porco com migada de batata-doce (€25,50). Por fim, a sobremesa imperdível é o tártaro de morango perfumado com manjericão (€12).

Quando? Aberto todos os dias (almoço das 12h30 às 13h30 e jantar das 19h30 às 22h00) Onde? Convento do Espinheiro, Hotel & Spa, Canaviais 7005-839 Évora. Como reservar? 266 788 200

Infame, Lisboa

O novíssimo Infame, cuja cozinha está a cargo do chef Nuno Bandeira de Lima, tem um novo menu, que mantém os pratos mais solicitados pelos visitantes do espaço, mas também acrescentou novos. Nas entradas, o chef manteve as Veggie Pakoras e introduziu cinco novas opções, entre elas o gaspacho verde com sorbet de coentros, malagueta e gengibre (€7) e o Trio Ademira, composto por um pica-pau especial, tártaro de salmão e um queijo amanteigado com broa (€12). Como prato principal de peixe sugerimos o Flash Tuna com atum com crosta de sésamo, citrinos e salada coleslaw asiática, beterrabas e abacate (€17) e como prato de carne o Duck Pond, um magret de pato em caldo japonês com folhas de Bruxelas, cogumelos shimeji, noodles de arroz e kumquat (€17). É preciso pedir mais? A carta de sobremesas inclui uma nova sugestão: um bolo de maracujá com chiboust caramelizado.

Quando? Domingo a quinta-feira: almoço das 12h00 às 15h00; jantar das 19h00 às 22h00. Às sextas e sábados, ao jantar, a cozinha fecha às 23h00. Onde? Largo do Intendente Pina Manique, 4, 1100-285 Lisboa Como reservar? 218 804 008

Conrad Algarve, Almancil

O facto do novo Sushi Corner, no Lago Lounge do hotel Conrad Algarve, ter uma incrível vista para a Infinity Pool seria suficiente para rumarmos a sul. Mas há mais: uma nova carta gastronómica dedicada ao sushi, com temakis (a partir de €11,50), hosomakis (a partir de €9/8 peças), sashimi (a partir de €23,50), okonomis (dupla de sushi a partir de €5), uramakis (€13,50/8 peças) ou hot sushi (a partir de €13,50/8 peças). A estas opções acrescentam-se ainda três combinados mistos de sushi e sashimi com 25 peças (€30), 50 peças (€60) ou 85 peças (€80).

Quando? Aberto a partir das 18h00. Onde? Estrada da Quinta do Lago, 8135-106 Almancil, Algarve. Como reservar? 289 350 700

Populi, Lisboa

Para comemorar o seu 5.º aniversário, o restaurante Populi lançou uma carta com 18 novas sugestões, algumas delas exóticas, elaboradas pelo chef executivo Giorgio Damásio e pelo chef residente Ricardo Estevas. Há camarão à la guilho (€15,80) e amêijoa da Ria Formosa (€15,80), bacalhau lascado com tomatada de poejo e broa de milho crocante (€17,50) e entrecôte (250 gramas e com 30 dias de maturação) com legumes na grelha e feijão branco à moda da Toscana (preço sob consulta). Para sobremesa? Clafoutis de Ginja de Óbidos (€6).

Quando? Das 12h00 às 00h00; sábados e domingos, até à 01h00. Onde? Ala Nascente, Terreiro do Paço, 85/86, Lisboa. Como reservar? 916 722 753

Rabelo, Douro

O restaurante Rabelo, do Vintage House Hotel, no Pinhão, renovou o seu menu de degustação e apresenta uma experiência gastronómica nova, com vista sobre o rio Douro. Nas entradas, o chef apresenta lírio, kumquats e milho doce e os pratos principais dividem-se entre peixe, carne e uma variedade de legumes frescos e da época. Poderá escolher entre "cozido à portuguesa", cozinhado a 55º e com caldo de cozido; ravioli de queijo da Serra, creme de aipo e cogumelos da estação; lombinho assado de vitela de leite com beringela e cenoura ou bochecha de porco bísaro confitada com presunto e molho de feijoada. Para finalizar, as sobremesas variam entre propostas tão diferentes quanto a framboesa, ruibarbo e líchia ou cerejas de Resende confitadas em Vinho do Porto e gelado de mascarpone e lima. O menu completo, composto por seis pratos, não incluindo bebidas, tem o valor de €80 por pessoa. Há ainda uma opção de três pratos por €60 por pessoa.

Quando? Todos os dias (almoço das 12h30 às 15h00 e jantar das 19h30 às 22h30). Onde? Rua António Manuel Saraiva, 5085-034 Pinhão, Douro Como reservar? 220 133 137

Feitoria, Lisboa

É uma das novidades das cartas de verão: um menu de degustação que não envolve carne nem peixe, o menu Terra, a nova proposta do chef João Rodrigues para a carta do Feitoria Restaurante & Wine Bar, do Altis Belém Hotel & Spa. Composta por quatro pratos, a carta sugere uma entrada de Caesar de alface sucrine, seguida de arroz de algas e salicórnia e de batatas, gemas e queijo fumado. A refeição termina com uma sobremesa que envolve frutos do bosque e gelado de leitelho de ovelha. O menu Terra tem o valor de €85 (a que acrescem €45 se se optar pela harmonização vínica, a cargo do sommelier André Figuinha).

Quando? De terça-feira a sábado para jantares, entre as 19h30 e as 23h00. Onde? Hotel Altis Belém, Doca do Bom Sucesso, 1400-038 Lisboa. Como reservar? 210 400 200