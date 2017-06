Depois de uma visita de inverno, regressamos ao Villa Tamariz Utopia, para provar os pratos de verão. E são muitos, bem distribuídos em duas diferentes cartas, a pensar não só no momento do dia mas também no tipo de refeição que se pretende: mais descontraída ou mais sofisticada, desenhada à volta de petiscos ou bem elaborada em torno de um ritual de degustação. Ao almoço, a escolha faz-se entre snacks como os hambúrgueres, as saladas e os wraps, havendo ainda uma oferta alargada de arrozes e paellas, bem como petiscos como as tábuas de queijos e enchidos ou os internacionais ovos benedict, reinventados com farinheira. Já ao jantar, é possível opar entre três tipos de menu de degustação: um com três passos (€25), ideal para quem vem da praia, outro com cinco passos (€35) e um terceiro, mais completo e demorado, de sete passos (€55). A cerimónia revela-se sempre de inspiração portuguesa, como provam entradas como o filete de sardinha braseado ou os ovos, ervilhas e farinheira, revisitados através de técnicas modernas (mas quem nem por isso hipotecam o sabor). Na carta de peixe, destacamos duas possibilidades: o lombo de bacalhau confitado acompanhado com um delicioso e leve creme de agrião e espinafres (€23) e Uma Espécie de Caldeirada, com salmonete braseado e uma diversidade de mariscos a encher o olho e o prato (€24). Apesar do Peito de Pato (€22) ou do Entrecote de Novilho Maturado (€25), o Leitão (que já havia marcado presença na carta anterior) continua a merecer destaque, graças a uma execução exemplar: estaladiço e bem acompanhado por favinhas salteadas (€22). A fechar, hesitamos entre a Pavlova com ragoût de frutos vermelhos e sorvete de ruibarbo (€6) e o poderoso e bem acompanhado ganache de chocolate com framboesas, ar de fava tonka, sorvete de morango e pimento (€6) – ambos perfeitos para prolongar o prazer e encerrar a refeição.





Villa Tamariz Utopia, Estoril. Almoços: todos os dias, das 12h às 18h. Jantares: de quarta a domingo, das 19h às 22h30. Reservas através do tel. 91 012 79 90.