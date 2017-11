A 11.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival volta a trazer as mais interessantes propostas cinematográficas e culturais a diferentes espaços da capital. A acontecer de 17 a 26 de novembro, o festival de cinema quer "dar ao espectador a possibilidade de confrontar ideias, ter voz ativa, participando das experiências de vida e reflexões de cineastas, pensadores e artistas" – a começar por Isabelle Huppert, a quem é dedicada uma exposição.

Com curadoria de Ronald Chammah e Jeanne Fouchet-Nahas, a mostra Isabelle Huppert: Woman of Many Faces reúne mais de uma centena de imagens, retratos-vídeo e videoinstalação que captam a atriz. Os trabalhos são assinados por alguns dos mais relevantes artistas das últimas décadas, desde Henri Cartier-Bresson a Nan Goldin, Helmut Newton, Cindy Sherman, Annie Leibovitz e Herb Ritts.

Depois de ter sido inaugurada em Nova Iorque e de estar patente no Museum of Modern Art, a exposição foi apresentada em diferentes museus e galerias do mundo. A partir de 18 de novembro vai poder ser vista no MU.SA – Museu das Artes de Sintra. Neste dia de abertura, Isabelle Huppert e alguns dos artistas vão estar na galeria para discutir os projetos expostos.