A Nespresso acaba de lançar dois novos cafés de edição limitada: o Intenso On Ice e o Leggero On Ice. Ambos são as primeiras cápsulas Nespresso criadas especificamente para serem bebidas geladas.

Para quem gosta de trocar a chávena de café quente pelos cafés gelados, especialmente no verão, a partir de agora poderá fazê-lo com gelo e em casa. Intenso on Ice e Leggero on Ice estão disponíveis, por um período limitado de tempo, nas Boutiques Nespresso, através do telefone 800 260 260, www.nespresso.com e aplicação móvel Nespresso. Cada pacote de 10 cápsulas custa €4,55.

A receita é simples:

1. Adicione 3 cubos de gelo num copo.

2. Prepare um expresso (40 ml) de Intenso on Ice ou Leggero On Ice sobre os cubos de gelo.

3. Adicione 90 ml de água fria e mexa (se prefere receitas mais intensas, dispense este passo).

A carregar o vídeo ... Nespresso On Ice