Por Máxima, 16:45

A Nespresso acaba de lançar a sua primeira campanha de comunicação totalmente desenvolvida em Portugal, desde a criatividade à produção. Sob o conceito "o seu Nespresso sempre à mão", a campanha visa reforçar junto dos consumidores portugueses a mensagem de que nunca foi tão fácil viverem a experiência Nespresso.

"Esta campanha marca um momento importante no reforço da proximidade da Nespresso com os consumidores portugueses. Com as novidades que apresentamos na campanha, nomeadamente o alargamento para 20 Boutiques em Portugal e as entregas gratuitas em todas as encomendas nos dias úteis, reforçamos os esforços da marca para que seja agora mais fácil do que nunca ao nosso Consumidor comprar Nespresso", afirma André Moura, Diretor de Marketing da Nespresso Portugal, em comunicado à imprensa.

