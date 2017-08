Começou por se chamar Anti-Pop quando surgiu em 2006 pela mão de Gustavo Pereira, Raul Duro e Filipe Rodrigues. Foi rebatizado em 2009 e agora, onze anos mais tarde, o Neopop surge na cena musical como o maior festival de eletrónica do país.

Esta edição do Neopop traz a Viana do Castelo um cartaz ainda mais interessante, com Dixon, Maceo Plex, Moderat, Helena Hauff e os portugueses Magazino e Sonja, Rui Vargas e Dexter, do Lux Frágil, a tocar no primeiro dia. Na sexta-feira, 4 de agosto, é a vez de Frank Maurel, Danny Tenaglia, Paco Osuna, Speedy J, Chris Liebing e Loco Dice a tomar conta da cabine, enquanto o último dia fica também bem entregue a Octave One, Trikk, Tale of Us e Planetary Assault Systems.

Os bilhetes para o festival ainda estão disponíveis, aqui.