Por Máxima, 10:51

Organizadas pela organização portuguesa Purple Seeds, as jornadas de reflexão Neale Donald Walsch chegam a Lisboa, mais precisamente ao Teatro Tivoli BBVA, já no dia 24 de junho, sábado. A iniciativa pretende proporcionar um dia de reflexão e transmissão de conhecimento protagonizado pelo próprio Naele Donald Walsch, o conhecido autor de livros sobre religião. O autor vai contar, na primeira pessoa, a sua mais recente conversa com Deus – em agosto do ano passado, 10 anos depois da última – contada no novo livro da série com o título «Conversas com Deus: o Despertar das Espécies», ainda não editado em português.





Neale irá apresentar exemplos de como seres altamente evoluídos de outras dimensões respondem à vida de forma diferente da dos humanos. Num segundo momento, o autor vai abordar "Sete Ferramentas para Integração de Comportamentos Transformadores", explicando como novos comportamentos poderão servir para estimular a saída da letargia espiritual.