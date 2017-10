A modelo Natalia Vodianova colaborou com a marca de decoração Made.com com uma linha dedicada aos mais pequenos. As imagens da campanha já foram divulgadas e nelas podemos ver não só a modelo mas também os seus cinco filhos.

O nome desta linha de decoração não foi escolhido ao acaso. Matryoshka é o nome de um conhecido jogo com bonecas de madeira proveniente da Rússia, país natal de Vodianova. "Eu não poderia ter-me lembrado de melhor nome que Matryoshka, um dos símbolos mais amados do património russo. Nenhuma outra inspiração combinaria tão bem com os conceitos de jogo, maternidade, família e contos de fadas", revelou a modelo em comunicado.

Desta linha fazem parte peças de mobiliário como cómodas, camas, armários, tapetes, etc. E o melhor de tudo é que este é um projeto solidário. Uma parte dos lucros provenientes das vendas reverte para a The Naked Heart Foundation. Esta associação foi fundada por Natalia Vodianova, em 2004, com o intuito de ajudar crianças com deficiências na Rússia e um pouco por todo o mundo.