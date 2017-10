As canções de Leonard Cohen são daquelas que queremos ouvir sempre, ainda por cima se lhes juntarmos a interpretação de alguns dos melhores artistas nacionais. Acompanhados pelo grupo musical dirigido por Pedro Vidal, estes concertos são uma homenagem à riqueza musical de Cohen e a alguns dos seus temas mais icónicos, como Dance Me To The End of Love, Hallelujah, I’m Your Man, entre outros.

Os concertos serão produzidos pelo Bairro da Música e vão passar por várias cidades já a partir de 21 de setembro, dia em que Cohen celebraria 83 anos, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Seguem-se os espetáculos na Casa da Música, no Porto, a 27 de setembro, no CAE Figueira da Foz, a 29, e no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, a 10 de outubro.

Apoiado pela embaixada do Canadá em Portugal, o espetáculo celebra Leonard Cohen como cantor, compositor e poeta. Para David Fonseca, "Cohen é um daqueles raros talentos que conseguiu cruzar a música com a poesia sem atropelar nenhuma delas". O artista morreu a 7 de novembro do ano passado, aos 82 anos, pouco depois de ter editado o seu 14.º álbum de originais, You Want It Darker. Os bilhetes para os espetáculos variam entre os €20 e os €30.