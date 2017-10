Mulheres nas Artes: Percursos de Desobediência é o encontro internacional que irá debater o que tem sido a afirmação das mulheres na literatura, na música, no cinema, nas artes visuais e nas artes de palco. Entre a antestreia do filme A Festa, de Sally Potter, e a conferência da autora do livro Eu Matei Xerazade: Confissões de Uma Mulher Árabe em Fúria, Joumana Haddad, são vários os eventos e debates a que poderá assistir, todos com entrada livre.





Durante os dois dias do encontro, que começa já hoje e se prolonga até ao final da tarde de amanhã, serão respondidas várias questões relacionadas com o papel da mulher no mundo das artes. Inês Pedrosa e Patrícia Reis, comissárias do encontro, relembram que "a metade feminina da humanidade esteve aparentemente confinada ao silêncio e à obediência até há pouco mais de cem anos" e evocam os nomes de Clarice Lispector e Virginia Woolf como símbolos de uma contracultura de resistência.