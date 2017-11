Lançado pela organização não-governamental Movember Foundation, o movimento com o mesmo nome foi criado em 2003 com o objetivo de sensibilizar e alertar homens em todo o mundo para a importância das consultas de rotina que previnem doenças como o cancro da próstata ou dos testículos. Em Portugal, a iniciativa acontece pelo terceiro ano consecutivo e desafia os portugueses a manterem o bigode durante os 30 dias do mês.

Este ano, além de se juntarem à causa várias caras conhecidas (como é o caso de Hélio Morais, das bandas Paus e Linda Martini), há várias marcas que fazem parte do movimento. Entre elas está a Jameson Irish Whiskey, que por cada fotografia de um bigode partilhada com a hashtag #JamesonStachemates doa um euro para a causa. As mulheres não ficam de fora na iniciativa, uma vez que qualquer bigode falso é igualmente válido.

Além da campanha digital, a Jameson também se juntou às barbearias Corvo, Barberhood, Belarmino, Barbearia Cruz e Barber Factory (Lisboa), Barbearia Porto (Porto), Goodfellas (Viseu), Pluma (Famalicão) e The Barberhouse (Algarve), que doarão um euro por cada bigode que ficar por cortar.

Por seu lado, a sweetcare.pt e a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata vão angariar fundos para a associação ao reverterem 5% do valor de todos os produtos masculinos selecionados da loja online a favor da mesma.

O cancro da próstata representa a segunda causa de morte por cancro na população masculina, sendo o tipo de cancro mais frequente em homens com mais de 50 anos. Em Portugal surgem, anualmente, entre 3.500 a 4.000 novos casos.