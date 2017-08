O realizador Darren Aronofsky já nos tem habituado aos seus thrillers psicológicos, como Black Swan (2010) e Requiem for a Dream (2000), mas Mother! parece ser o seu projeto mais ligado ao cinema de terror.

O filme conta uma história que começa aparentemente bem, relatando a rotina tranquila de um casal interpretado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem, até ao dia em que recebem a visita de uma dupla misteriosa (Ed Harris e Michelle Pfeiffer). É depois disso que começam as manchas de sangue no tapete, túneis ameaçadores, paredes que caem, lâmpadas ensanguentadas que se apagam e uma mensagem: "Seeing is believing." E, para acreditar, pode ver já o trailer.