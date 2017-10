A empresária e ativista da L’Oréal nasceu a 21 de outubro de 1922, em Paris, e ficou órfã de mãe muito cedo. O pai, Eugène Schueller, foi empreendedor (estudante de química antes de fundar a L'Auréale, que mais tarde viria a tornar-se a L'Oréal) e o primeiro a colocar no mercado as primeiras tintas para cabelos na altura em que ícones de um século como Coco Chanel ou Louise Brooks decidiram cortar e mudar a cor do cabelo.