A icónica atriz francesa Jeanne Moreau morreu esta segunda-feira, aos 89 anos. A notícia foi confirmada pelo agente da atriz.

A atriz, que ficou conhecida por participar no filme Jules et Jim (1962), de François Truffaut, terá morrido na sua casa, em Paris, na emblemática Rue du Faubourg Saint-Honoré. Ao longo da carreira, Moreau trabalhou com nomes como Orson Welles e Wim Wenders e foi distinguida com vários prémios, incluindo um BAFTA, em 1996. Em 1960, recebeu o prémio de Melhor Atriz em Cannes pelo seu papel em Moderato Cantabile (Peter Brook), baseado no romance de Marguerite Duras. Em Portugal, participou no filme Gebo e a Sombra, em 2012, realizado por Manoel de Oliveira.

Jeanne Moreau foi também a primeira atriz não norte-americana a ser capa da revista Time. Ao todo, foram 65 anos de carreira e mais de 100 filmes.