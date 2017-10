Arvida Byström é a modelo que protagoniza o novo vídeo dedicado à linha Superstar, da Adidas Originals. Depois de publicadas as imagens da campanha e o vídeo no YouTube, onde a modelo posa com as pernas com pelos, foi bombardeada com ameaças e comentários agressivos.

A Adidas decidiu convidar algumas ativistas, artistas, modelos e atletas que estejam empenhadas em mudar a sociedade para a sua nova campanha. Arvida surge com as pernas e axilas por depilar e, depois dos comentários e mensagens que recebeu, destacou que pertence a uma parte da sociedade privilegiada, que se sente confortável no corpo em que nasceu e que o único inconveniente que a campanha realça é o facto de ter "alguns pelos nas pernas" e que, só por isso, até recebeu ameaças de violação.

Arvida acrescenta ainda que "nem sequer consigo imaginar o que é não ter estes privilégios e tentar existir neste mundo", lê-se num post de Instagram na página da modelo. Com apenas 26 anos, Arvida Byström aparece no vídeo da Adidas a falar precisamente destas questões, incluindo a feminilidade e os preconceitos de género.