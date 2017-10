A Converse criou a plataforma Public Access que celebra o espírito jovem e as grandes ideias e vozes criativas de hoje. O programa a estrear no Twitter terá como convidadas a cantora Miley Cyrus e a atriz Maisie Williams. As artistas, e alguns amigos por elas escolhidos, vão apresentar cada uma o seu próprio episódio.

No episódio de Miley já sabemos que vão também participar Carla Wallenda (81 anos), Greta Pontarelli (66 anos), Noah Cyrus (23 anos), Buddy, e outros artistas, que vão provar, juntamente com a cantora e atriz, que a força da juventude não é definida apenas pela idade.

Já o episódio de Maisie Williams contará com as atrizes Millie Bobby Brown e Amandla Stenberg, a cantora R&B Syd, o chef Flynn McGarry, de 17 anos, todos jovens e todos defensores de causas como a igualdade de género

Public Access vai estar disponível gratuitamente no Twitter a partir de 5 de setembro.