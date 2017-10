Em setembro, assinala-se o Mês Mundial da Doença de Alzheimer. A Associação Alzheimer Portugal convidou várias figuras públicas a partilhar nas redes sociais a memória mais importante e porquê. O convite estende-se também a todos os portugueses – quem quiser participar terá apenas de gravar um vídeo que comece com a frase "A memória que eu gostaria de guardar…", partilhá-lo nas redes sociais e usar as hastags #memoriasparaguardar e #passeiodamemoria. No fim, poderá ainda desafiar três amigos a fazerem o mesmo. Os vídeos serão partilhados ao longo do mês de setembro pela Alzheimer Portugal nas suas páginas no Facebook e no Youtube.

A campanha pretende ainda mobilizar os portugueses para ‘O Passeio da Memória’, uma caminhada solidária que se realiza anualmente no mês de setembro.

Com este movimento, a Alzheimer Portugal pretende realçar a importância da doença e das demências, que devem ser consideradas uma prioridade de saúde pública, contando com apoios aos cuidadores e aos doentes.

Em maio, o Shazam, a aplicação que reconhece a música que estamos a ouvir, também esqueceu o nome dos temas durante um dia pelo Alzheimer. A aplicação aderiu a esta campanha em parceria com a Alzheimer’s Research UK.

A Organização Mundial da Saúde prevê que em todo o mundo existam 47.5 milhões de pessoas com demência, números que podem subir até os 75.6 milhões em 2030.