A série da HBO, Big Little Lies, tinha já um elenco de estrelas como Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz, mas a segunda temporada acaba de ganhar mais uma. Segundo a Deadline, Meryl Streep, a atriz com mais nomeações para o Óscar, será Mary Louise Wright, mãe de Perry White (interpretado por Alexander Skarsgård), e chegará a Monterey à procura de respostas sobre o filho e preocupada com o bem-estar dos netos.

Este é o primeiro papel de Meryl Streep na televisão desde que participou na minissérie de 2003 da HBO, Angels in America, com a qual venceu um Emmy.

A segunda temporada tem já confirmados sete episódios, que começam a ser gravados na primavera. Nicole Kidman e Reese Witherspoon voltam a ser produtoras executivas e protagonistas e o argumento voltará a basear-se numa história de Liane Moriarty, tal como na primeira temporada, e a adaptação será escrita por David E Kelley. O elenco está ainda em negociações, mas espera-se que todas as atrizes do elenco original regressem.