A lista Travel Top 50 da revista Monocle acaba de ser divulgada e o melhor hotel urbano é português. A seleção anual, feita pelos editores do título, vem destacar os melhores lugares, experiências e os conceitos mais originais que o viajante não deve perder.

Inserido num dos bairros mais cosmopolitas de Lisboa, o Memmo Príncipe Real destacou-se pela localização privilegiada e por uma das melhores vistas da cidade. O boutique hotel de cinco estrelas, que foi considerado pela revista o melhor hotel urbano de 2017/2018, está aberto há menos de um ano e é a terceira unidade do grupo Memmo.

Além do serviço de hotel e do restaurante Café Príncipe Real, que é já um ponto de referência dos lisboetas, o hotel começou um novo projeto de visitas guiadas que desafiam os hóspedes a explorar a vizinhança. ‘Living Príncipe Real by Memmo’ é o nome dos passeios diários e gratuitos que têm início às 17h00, altura em que o bairro começa a ganhar vida.