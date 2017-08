Em colaboração com o McDonald’s britânico, Julien Macdonald desenhou uma caixa especial para os novos hambúrgueres gourmet. Com um estampado barroco e adornada com cristais, as novas caixas celebram o lançamento da nova linha Signature da cadeia de fast food e estão a correr o mundo através das redes sociais – afinal, trazem a moda para a mesa e dão um upgrade ao conceito criado pela McDonald’s que, nos últimos anos, tem feito um esforço para se reinventar e acompanhar as tendências de lifestyle e alimentação, acrescentando opções mais saudáveis aos seus menus.

Inspirado pelas suas criações luxuosas, o criador desenhou ainda uma caixa especial feita à mão, que será leiloada em benefício da Fundação Ronald McDonald, que se dedica a ajudar crianças carenciadas. As embalagens exclusivas estarão disponíveis apenas nos eventos sociais da cadeia McDonald’s no Reino Unido.