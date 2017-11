A partir desta sexta-feira, a deputada Mariana Mortágua vai substituir temporariamente Pedro Filipe Soares na liderança parlamentar do Bloco de Esquerda, enquanto Maria Luísa Cabral passa a assumir funções de deputada. O atual líder do BE, que está à frente do partido desde 2012, vai gozar uma licença de paternidade.

Mariana Mortágua é deputada desde 2011 e vice-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O partido conta com um total de 19 deputados e é a terceira força parlamentar.