O Art Room no Príncipe Real recebe a partir de amanhã, às 18h00, e até dia 21 de novembro, a exposição Love is a Losing Game, de Maria Imaginário e Mariana, a miserável. As duas artistas fizeram a sua primeira exposição em conjunto há quatro anos e agora regressam para falar de desgostos de amor e relações que falharam.

Maria e Mariana encontraram inspiração nestas derrotas e mostram, com os seus trabalhos, como se ruma de forma destemida em direção ao desconhecido ("para no fim descobrir, dizem as artistas, que neste jogo do amor muitas vezes se sai a perder"). Pode ver o vídeo que apresenta a exposição, em cima.