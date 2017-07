A história de Pablo Escobar já era sobejamente conhecida em todo o mundo, mas tornou-se ainda mais falada com o sucesso da série da Netflix, Narcos. Pablo Escobar foi um narcotraficante colombiano e tornou-se um dos homens mais ricos e procurados do mundo pelo tráfico de cocaína.

A mansão de férias que Pablo Escobar tinha no México, mais precisamente na península de Yucatán, está agora transformada em resort de luxo, uma ideia do colecionador nova-iorquino de origem colombiana Lio Malca. Trata-se da Casa Malca, um hotel de cinco estrelas que conta com nove quartos na casa principal e mais 26 quartos espalhados por outros pontos dentro da propriedade. No seu interior, existem várias piscinas e um acesso direto à praia.

Depois da morte de Pablo Escobar, em dezembro de 1993, a mansão esteve desabitada durante uma década, até que em 2012 Lio Malca resolveu comprá-la.

A casa foi construída ainda nos anos 80 por Escobar e ainda hoje mantém alguns detalhes próprios de um esconderijo de narcotraficantes: é o caso de um túnel que dá acesso a toda a propriedade e um telhado feito para esconder a segurança privada da casa. Passar uma noite num dos quartos deste resort custa à volta de 450 euros.

O resort encontra-se situado perto das ruínas Maias de Tulum, na costa do mar da Caraíbas, hoje em dia um grande centro turístico da Riviera Maia, e promete ser um dos mais procurados do verão.