A Universal Pictures acaba de divulgar o primeiro trailer da prequela de Mamma Mia. Desta vez, Mamma Mia Here We Go Again vai focar-se na história de Donna, na época em que conheceu os três possíveis pais de Sophie.

Grande parte do filme revela assim o passado de Donna e das Dynamos, interpretadas pelas atrizes Lily James, Jessica Keenan Wynn e Alexa Davies, que no filme original foram interpretadas por Meryl Streep, Christine Baranski e Julie Walters.

Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard também marcam presença neste novo capítulo da história, assim como a cantora Cher, que interpreta o papel de avó de Sophie. A estreia nos Estados Unidos está marcada para julho de 2018. Para já, não existe data para Portugal, mas certamente chegará por altura do verão.