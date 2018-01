A mais jovem personalidade a ganhar o Prémio Nobel tem dedicado os últimos anos a lutar pela emancipação feminina e para que todas as meninas tenham direito à educação.

Durante o seu discurso, Malala pediu às mulheres que mudem o mundo por elas próprias. "Nós não vamos pedir aos homens que mudem o mundo, nós vamos fazer isso, nós mesmas." Mencionou a igualdade de género, dizendo que "o feminismo é apenas mais uma palavra para a igualdade (…) significa apenas que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens". A ativista lembrou que mais de 130 milhões de jovens e crianças do sexo feminino continuam privadas de educação, sublinhando que "não posso enviar todas as meninas para a escola, mas posso enviar o maior número possível".





Malala mencionou ainda o pai, "um feminista que desafiou a sociedade" paquistanesa para a apoiar, e explicou que o seu nome foi inspirado numa "heroína Pashtun, que era famosa pela sua bravura e pela sua força". A jovem revelou ter saudades do Paquistão, onde espera voltar um dia, explicando que "é difícil não ver a nossa casa, família e amigos durante mais de cinco anos".