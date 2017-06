Hoje Vai Ser Diferente

De Maria Semple (Teorema)

Quatro anos depois de Até ao Fim do Mundo, Maria Semple regressa com Hoje Vai Ser Diferente, um livro que promete repetir o sucesso do anterior, finalista do Women’s Prize for Fiction, considerado Melhor Livro do Ano por publicações como o The New York Times, San Francisco Chronicle ou Entertainment Weekly. Desta vez, a autora – uma conceituada guionista de cinema e TV – apresenta-nos a Eleanor Flood, uma mulher determinada a, num dia em particular, fazer com que a sua vida seja finalmente diferente. Para isso, toma uma série de simples decisões, como ir ao yoga depois de deixar o filho na escola, almoçar com uma amiga ou dar o primeiro passo à noite, na cama com o marido. Mas enquanto ela faz planos, a vida acontece e troca-lhe as voltas. Simultaneamente trágico e cómico, o livro tem a dose certa de leveza e acidez para agradar a um leque alargado de leitores, sendo uma daquelas fórmulas perfeitas para ler de uma assentada num fim de semana (com muitos acenares de cabeça, em sinal de concordância, pelo meio).

O Leitor do Comboio

De Jean-Paul Didierlaurent

Delimitadas pelas coordenadas de uma suposta banalidade, as personagens deste livro são na verdade seres extraordinários. É assim Guylain Vignolles, um homem de 36 anos cuja profissão é destruir páginas de livros e a vocação é precisamente salvá-los. Dividido no tortuoso dilema, abafado pela sua própria solidão, descobre o diário de uma empregada de limpeza que, inesperadamente, traz uma nova narrativa para a sua vida.

Rumo a Casa

De Yaa Gyasi

É uma estreia em grande. O livro foi considerado pela The Time como um dos melhores de 2016, fazendo da autora, nascida no Gana em 1989 mas a viver nos Estados Unidos desde 1991, um dos nomes a seguir. Rumo a Casa conta a história de duas meias-irmãs, com sortes diferentes: uma casou com um inglês, vivendo confortavelmente num castelo, a outra é feita escrava e enviada para a América. O livro traça os dois caminhos, ao mesmo tempo que (d)escreve a história da escravatura.

Leite e Mel

De Rupi Kaur

Primeiro a dor, depois o amor. Seguidos da separação e, por fim, a cura. É em quatro atos que a autora, uma poeta feminista nascida na Índia em 1992, conta uma história de sobrevivência através da poesia. O livro que, dois anos depois da sua publicação continua no Top 10 dos mais vendidos da Amazon, reúne poesia e ilustrações sobre o amor e a perda, deixando evidentes uma doce e orgulhosa vulnerabilidade.

A Tua Segunda Vida Começa Quando Percebes Que Não Terás Outra

De Raphaëlle Giordano

Sabe o que é um rotinólogo? Pois Camille, 38 anos, a caminho da oficialização da sua própria infelicidade, também não sabia. Por isso quando o especialista em Rotinite lhe ofereceu ajuda, estranhou. Mas os seus sintomas ? falta de motivação, lentidão, fadiga, dificuldade em ser feliz ? eram evidentes. A autora, coach de desenvolvimento e criatividade, dá algumas pistas para dar a volta e fazer dos sonhos realidade.

As Oito Montanhas

De Paolo Cognetti

O autor, um italiano de 39 anos, começou a escrever esta história ainda em miúdo. E quando interrogado sobre o tema, responde: fala de dois amigos e uma montanha. Os dois amigos são Pietro, um rapaz da cidade, e Bruno, um pastor de vacas. Juntos, nas férias de verão, exploram a montanha que os acolhe e que para Pietro é como uma herança recebida do pai. São essas ligações acidentadas e graníticas que, mais tarde, desenham o seu lugar no mundo.

