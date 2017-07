Joana Ribeiro é um dos nomes mais promissores da nova geração de atores portugueses e é ela a protagonista da nova série da RTP que conta a história de Madre Paula, a freira que foi amante do rei D. João V durante 13 anos.

A história parte do romance escrito por Patrícia Müller, baseado em factos verídicos, e explora a relação do rei D. João V com uma freira do convento de Odivelas – Madre Paula. A série já está a criar controvérsia, ao tirar um retrato bastante íntimo de uma das figuras centrais da nossa História, D. João V, conhecido como o Rei-Sol português.

A ação passa-se no início do século XVIII e acompanha as aventuras de uma jovem, filha de um ourives pobre, que vai parar ao Mosteiro de São Dinis, precisamente pelo facto de o pai já não poder sustentá-la e tal como já tinha acontecido com a irmã. Paula torna-se a freira mais conhecida de Portugal e uma das mulheres mais poderosas do reino português. O amor e a paixão intensa vividos entre si e D. João V levaram o rei a ignorar o bom senso e permitiram a Madre Paula transformar-se na amante, confidente e conselheira do reino.

O elenco conta com Paulo Pires e Joana Ribeiro nos principais papéis, bem como alguns dos nomes mais jovens ou nomes consagrados, como Miguel Nunes, Sandra Faleiro, André Nunes, Pedro Caeiro, Guilherme Filipe, Maria Leite e Rui Porto Nunes.

Falámos com Joana Ribeiro, que nos contou um pouco da sua experiência na pele desta mulher tão à frente do seu tempo, capaz de romper códigos e condutas para ser livre.

A série é transmitida todas as semanas, à quarta-feira, pelas 22h30, na RTP.