Um filme de Michel Hazanavicius, Le Redoutable, é uma comédia-drama passada na Paris de 1967, inspirada pela história do cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, conhecido pelo vanguardismo e pela polémica do seu cinema. O ator francês Louis Garrel – que até hoje preferiu papéis mais dramáticos como as suas personagens em Os Sonhadores (2003), As Canções de Amor (2007)ou Meu Rei (2015)–surge no papel principal do icónico cineasta Jean-Luc Godard num registo mais humorístico, lado a lado com a atriz Stacy Martin (que vimos em Ninfomaníaca, o filme de 2013 de Lars von Trier), no papel magnetizante de Anne Wiazemsky.

E é precisamente através do olhar da emblemática atriz e escritora Anne Wiazemsky que Le Redoutable, apresentado na última edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes, conta a história de Godard, tendo como ponto de partida o romance Un an Après escrito pela própria em 2015, um retrato do romance que ambos viveram (e que duraria 12 anos na vida real), em 1968. No livro, autobiográfico, Wiazemsky começa por contar o seu romance com o realizador Robert Bresson, que a catapultou para o sucesso aos 18 anos no papel de Marie em Au hasard Balthazar (1966).

Garrel, de 35 anos, surge quase irreconhecível (teve de parecer 20 anos mais velho que Stacy Martin, de 26 anos) ao interpretar Godard num período em que, ao mesmo tempo que chega ao pico da carreira com o aplaudido Pierrot le fou (1965), se apaixona pela filha de François Mauriac, de apenas 19 anos, então estudante de História. Anne Wiazemsky apoia-o incondicionalmente, mesmo durante o período em que o cineasta decide mudar o rumo ao seu registo cinematográfico. A história, contada pela própria, foca-se no momento em que a protagonista feminina percebe que o homem (e mais tarde marido) que conhecera em maio de 1986 nunca mais seria o mesmo.

O filme chegou às salas de cinema francesas a 13 de setembro. Veja o trailer em baixo.