Chama-se Bed ‘N’ Binge Retreat e fica em Osterley Park, Londres. Trata-se de um hotel 100 por cento dedicado à plataforma de streaming Netflix, na qual poderá viver o ambiente das suas séries preferidas.

Ao todo, são 15 suites temáticas, inspiradas em séries como Orange is the New Black, Stranger Things, Glow ou 13 Reasons Why. No interior de cada um dos quartos, o ambiente é o mais aproximado possível da série escolhida e nele pode ver os episódios que bem entender, e sempre que estiver com fome ou com sede pode pedir comida ou bebidas, também elas inspiradas na série escolhida.

O espaço conta ainda com uma zona lounge, que pode ser usada por quem não queira exatamente passar uma noite, e na qual podem ser feitos downloads de séries e ver alguns episódios.

Neste momento as estadias estão esgotadas, mas a qualquer momento podem surgir novas vagas aqui.