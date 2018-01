Um relato dos primeiros nove meses do presidente americano na Casa Branca, o novo livro de Michael Wolff narra de forma incendiária todos os acontecimentos que marcaram o início do mandato de Trump, a par da sua personalidade controversa (e ameaçadora) e à luz das decisões políticas por si tomadas até à data. Entre as revelações que Wolff faz no livro estão as opiniões de alguns elementos da equipa de Trump sobre o próprio; as verdadeiras razões do despedimento do diretor do FBI James Comey; os motivos que afastaram o chefe de estratégia Steve Bannon depois do desentendimento do genro de Trump, Jared Kushner (casado com Ivanka Trump); o segredo da comunicação com Trump; e o que é que a administração do presidente tem em comum com o filme The Producers.